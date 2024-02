Quick Jabs | Grant Flores vs Jaleik Bogle! Hard Hitting Flores Goes The Distance vs. Game Bogle!





Grant Flores Goes Past The 1st Round, Getting In Some Useful Rounds Against Game Opponent In Jaleik Bogle!

Grant Flores vs Jaleik Bogle

Sept 7th, 2023 – Fantasy Springs Casino, Indio, CA – #CurielPennington

