Home / Boxing Videos / ALEXIS ROCHA VS. RAUL CURIEL II WEIGH IN LIVESTREAM

ALEXIS ROCHA VS. RAUL CURIEL II WEIGH IN LIVESTREAM

DAZN Boxing 2 hours ago Boxing Videos



January 15, 2026 — Alexis Rocha vs. Raul Curiel II weigh in live from Palm Springs, California.

Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube
Subscribe to the DAZN X Series YouTube channel 👉 https://bit.ly/XSeriesYouTube

Sign up to DAZN now 👉 http://DAZN.com/youtube

Follow DAZN Boxing On Social Media 👇
Telegram: t.me/daznofficial
Twitter: https://www.twitter.com/DAZNBoxing
Instagram: https://www.instagram.com/DAZNBoxing
Facebook: https://www.facebook.com/DAZN

The DAZN Boxing Show ► https://bit.ly/3EQ70HN
DAZN Rewind ► https://bit.ly/32iAaRT

#DAZN #DAZNBoxing #Boxing

Tags

About DAZN Boxing

Check Also

. ⚔️

. ⚔️ #RochaCuriel2 | #FloresChavez2 | LIVE on DAZN | Jan. 16

© Copyright 2000 - 2026, Saddo Boxing All Rights Reserved