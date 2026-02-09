Home / Boxing Videos / Did Ryan steal Canelo Ring Walk song, El Rey by Vicente Fernandez when he fought Haney?

Did Ryan steal Canelo Ring Walk song, El Rey by Vicente Fernandez when he fought Haney?

DAZN Boxing 44 mins ago Boxing Videos



#TheRingHighStakes @RingMagazine

Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube
Subscribe to the DAZN X Series YouTube channel 👉 https://bit.ly/XSeriesYouTube

Sign up to DAZN now 👉 http://DAZN.com/youtube

Follow DAZN Boxing On Social Media 👇
Telegram: t.me/daznofficial
Twitter: https://www.twitter.com/DAZNBoxing
Instagram: https://www.instagram.com/DAZNBoxing
Facebook: https://www.facebook.com/DAZN

The DAZN Boxing Show ► https://bit.ly/3EQ70HN
DAZN Rewind ► https://bit.ly/32iAaRT

#DAZN #DAZNBoxing #Boxing

Tags

About DAZN Boxing

Check Also

OUCH! Was that Below the Belt?

Ouch 😳 #BallFigueroa | LIVE NOW on DAZN ▪️ Subscribe to our YouTube channel 👉 …

© Copyright 2000 - 2026, Saddo Boxing All Rights Reserved