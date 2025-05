*LIVE* Ryan Garcia Vs Romero, Teofimo Lopez Vs Barboza, Devin Haney Vs Ramirez Press Conference





Hear from the six fighters ahead of Friday’s mega show in New York – Ryan Garcia, Rolly Romero, Teofimo Lopez, Arnold Barboza, Devin Haney and Jose Ramirez!

Subscribe to our channel for exclusive content ➡️ https://bit.ly/MatchroomBoxingYouTube

#Haneyramirez #LopezBarboza #GarciaRomero