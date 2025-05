Eddie Hearn 'quietly confident' Anthony Joshua vs Tyson Fury WILL happen! 🤝





Speaking to Sky Sports, promoter Eddie Hearn says this is the moment to make a fight between Anthony Joshua and Tyson Fury happen.

Hearn also gives his thoughts on Johnny Fisher v Dave Allen 2, Chris Eubank Jr v Conor Benn 2, Manny Pacquiao’s comeback fight and more!

0:00 Fisher v Allen 2

2:36 Frazer Clarke’s comments on Fisher

3:47 Joshua v Fury still on the cards?

5:43 Benn v Eubank 2 in September?

6:53 Manny Pacquiao’s comeback

