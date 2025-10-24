Home / Boxing Videos / Joseph Parker vs. Fabio Wardley Weigh-in Highlights

Joseph Parker vs. Fabio Wardley Weigh-in Highlights

DAZN Boxing 22 mins ago Boxing Videos



🎟️ Buy #ParkerWardley NOW at DAZN.com | Oct 25 | Live Exclusively on DAZN | Link In Bio For More

Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube
Subscribe to the DAZN X Series YouTube channel 👉 https://bit.ly/XSeriesYouTube

Sign up to DAZN now 👉 http://DAZN.com/youtube

Follow DAZN Boxing On Social Media 👇
Telegram: t.me/daznofficial
Twitter: https://www.twitter.com/DAZNBoxing
Instagram: https://www.instagram.com/DAZNBoxing
Facebook: https://www.facebook.com/DAZN

The DAZN Boxing Show ► https://bit.ly/3EQ70HN
DAZN Rewind ► https://bit.ly/32iAaRT

#DAZN #DAZNBoxing #Boxing

Tags

About DAZN Boxing

Check Also

Fabio Wardley build his fighter: Ali Jab + Floyd Ring IG should be a cheat code! 😮🎟️

Buy #ParkerWardley NOW at DAZN.com | Oct 25 | Live Exclusively on DAZN | Link …

© Copyright 2000 - 2025, Saddo Boxing All Rights Reserved