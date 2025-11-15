Home / Boxing Videos / Mikie Tallon Lands MONSTER Uppercut To Open Eubank Benn 2 Undercard With A Bang!

Mikie Tallon Lands MONSTER Uppercut To Open Eubank Benn 2 Undercard With A Bang!

What a punch by Mikie Tallon to move 11-0 against Fezan Shahid with a brutal uppercut in the fifth round to open up the Chris Eubank Jr vs Conor Benn 2 undercard in London!

