Home / Boxing Videos / Victory is the only option for Isaac “Pitbull” Cruz on December 6

Victory is the only option for Isaac “Pitbull” Cruz on December 6

Premier Boxing Champions 1 hour ago Boxing Videos



Victory is the only option for Isaac “Pitbull” Cruz when he faces Lamont Roach on December 6. 🏆

#PitbullRoach

Tags

About Premier Boxing Champions

Check Also

Lamont Roach Previews His 140-pound Showdown vs Pitbull Cruz

“It’s gonna be a hell of a rodeo that night.” 🤠 Lamont Roach tells Isaac …

© Copyright 2000 - 2025, Saddo Boxing All Rights Reserved