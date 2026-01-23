Home / Boxing Videos / Would Jamaine Ortiz be able to pull off the upset against Keyshawn Davis? 👀 #shorts

Would Jamaine Ortiz be able to pull off the upset against Keyshawn Davis? 👀 #shorts

DAZN Boxing 40 mins ago Boxing Videos



Watch #InsideTheRing NOW on DAZN @insideringshow | @RingMagazine
Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube
Subscribe to the DAZN X Series YouTube channel 👉 https://bit.ly/XSeriesYouTube

Sign up to DAZN now 👉 http://DAZN.com/youtube

Follow DAZN Boxing On Social Media 👇
Telegram: t.me/daznofficial
Twitter: https://www.twitter.com/DAZNBoxing
Instagram: https://www.instagram.com/DAZNBoxing
Facebook: https://www.facebook.com/DAZN

The DAZN Boxing Show ► https://bit.ly/3EQ70HN
DAZN Rewind ► https://bit.ly/32iAaRT

#DAZN #DAZNBoxing #Boxing

Tags

About DAZN Boxing

Check Also

Heavyweight SENSATION Adam Olaniyan eyes MEGA FIGHTS with Moses Itauma & Daniel Dubois 🔥

Adam Olaniyan makes his professional debut in Dublin on March 14th. Subscribe to our YouTube …

© Copyright 2000 - 2026, Saddo Boxing All Rights Reserved