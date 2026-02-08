Home / Boxing Videos / Andrew Cain Gets the KO in Rd 9!

Andrew Cain Gets the KO in Rd 9!

DAZN Boxing 1 hour ago Boxing Videos



🚨 😱 Andrew Cain gets the STOPPAGE IN RD 9 AFTER BEING DROPPED TWICE IN RD8

#BallFigueroa | LIVE NOW on DAZN ▪️

Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube
Subscribe to the DAZN X Series YouTube channel 👉 https://bit.ly/XSeriesYouTube

Sign up to DAZN now 👉 http://DAZN.com/youtube

Follow DAZN Boxing On Social Media 👇
Telegram: t.me/daznofficial
Twitter: https://www.twitter.com/DAZNBoxing
Instagram: https://www.instagram.com/DAZNBoxing
Facebook: https://www.facebook.com/DAZN

The DAZN Boxing Show ► https://bit.ly/3EQ70HN
DAZN Rewind ► https://bit.ly/32iAaRT

#DAZN #DAZNBoxing #Boxing

Tags

About DAZN Boxing

Check Also

Ball vs. Figueroa | Beyond the Bell

The Beyond the Bell Crew reacts to Nick Ball vs Brandon Figueroa and the rest …

© Copyright 2000 - 2026, Saddo Boxing All Rights Reserved