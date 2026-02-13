Home / Boxing Videos / “One's a legend, one's something else!” Mario Barrios compares Pacquiao and Garcia 👀

“One's a legend, one's something else!” Mario Barrios compares Pacquiao and Garcia 👀

DAZN Boxing 33 mins ago Boxing Videos



🎟️ Watch #TheRingHighStakes | Mario Barrios vs Ryan Garcia | Feb 21, live exclusively on DAZN.

