Home / Boxing Videos / The Golden Boy has ARRIVED

The Golden Boy has ARRIVED

DAZN Boxing 1 hour ago Boxing Videos



Oscar De La Hoya has arrived to the press conference!

🎟️ Watch #TheRingHighStakes | Mario Barrios vs Ryan Garcia | Feb 21, live exclusively on DAZN 🤳

Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube
Subscribe to the DAZN X Series YouTube channel 👉 https://bit.ly/XSeriesYouTube

Sign up to DAZN now 👉 http://DAZN.com/youtube

Follow DAZN Boxing On Social Media 👇
Telegram: t.me/daznofficial
Twitter: https://www.twitter.com/DAZNBoxing
Instagram: https://www.instagram.com/DAZNBoxing
Facebook: https://www.facebook.com/DAZN

The DAZN Boxing Show ► https://bit.ly/3EQ70HN
DAZN Rewind ► https://bit.ly/32iAaRT

#DAZN #DAZNBoxing #Boxing

Tags

About DAZN Boxing

Check Also

Leigh Wood Vs Josh Warrington 2 | Press Conference *LIVE* | Matchroom Boxing

This is surely to be fiery. Watch the final press conference between Leigh Wood and …

© Copyright 2000 - 2026, Saddo Boxing All Rights Reserved