POV: You’re Sebastian Fundora’s punching bag. 😖
#FundoraThurman
POV: You’re Sebastian Fundora’s punching bag. 😖
#FundoraThurman
Tags * Al Haymon BAG Boxing combat sports fundora vs thurman Fundora39s Keith Thurman march 28 PBC pbc on prime video pov Premier Boxing Champions premiere boxing champions punching Sebastian sebastian fundora Super Welterweight the towering inferno thurman vs fundora you39re
Unbeaten Tiah Mai Ayton gets a harder than expected fight vs Catherine Tacone Ramos, Nottingham, …