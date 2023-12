Full Fight | Felix Alvarado vs Angel Ayala! Close Decision Over Ex-Champ In IBF Eliminator! ((FREE))





What An Ending! Decision Gone Wrong???

An Amazing Fight Between These 2 Flyweight Contenders For The IBF Flyweight Title Eliminator!

Ayala Looks To Face The Winner Of #RodriguezEdwards who fight this 16th of December!

Angel Ayala vs Felix Alvarado

Oct. 14th, 2023 – Polyforum Zam Na, Merida, Yucatan, MEX. #BercheltRuiz

#Goldenboypromotions #boxing #oscardelahoya #boxing2023 #boxinghighlights #felixalvarado #alvarado #angel #ayala #angelayala #nicaragua #mexico #cameleon #ibf #flyweight #bamrodriguez #rodriguezedwards #goldenboy #dazn #sports #freefight #fullfightfriday #fullfight #free

