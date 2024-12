Riyadh Season: Andrii Novytskyi vs. Edgar Ramirez Fight Highlights (Usyk vs. Fury 2)





December 21, 2024 — Andrii Novytskyi vs. Edgar Ramirez fight highlights from Riyadh, Saudi Arabia.

@Turki_alalshikh

Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube

Subscribe to the DAZN X Series YouTube channel 👉 https://bit.ly/XSeriesYouTube

Sign up to DAZN now 👉 http://DAZN.com/youtube

Follow DAZN Boxing On Social Media 👇

Twitter: https://www.twitter.com/DAZNBoxing

Instagram: https://www.instagram.com/DAZNBoxing

Facebook: https://www.facebook.com/DAZN

The DAZN Boxing Show ► https://bit.ly/3EQ70HN

DAZN Rewind ► https://bit.ly/32iAaRT

#usyk2fury #reignited #riyadhseason #DAZN #DAZNBoxing #Boxing