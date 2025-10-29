#JesusRamosJr returns December 6 to finish what he started in September, taking on #ShaneMosleyJr for the interim WBC middleweight title on Prime Video. #RamosMosley
Jesus Ramos KNOCKOUT LOADING ██████████ 100%
