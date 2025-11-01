Home / Boxing Videos / Eddie Hearn Shocked After Chantelle Cameron Vacates WBC World Title, No Fight Vs Sandy Ryan 🤷‍♂️

Eddie Hearn Shocked After Chantelle Cameron Vacates WBC World Title, No Fight Vs Sandy Ryan 🤷‍♂️

Matchroom Boxing 2 hours ago Boxing Videos



Eddie Hearn Is Shocked After Chantelle Cameron Vacates Her WBC World Title Meaning No Fight With Sandy Ryan Will Happen 🤷‍♂️

#shorts #boxing #eddiehearn

Tags

About Matchroom Boxing

Check Also

Who’s the boxer right now?👻 #shorts

Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube Subscribe to the DAZN X Series YouTube channel …

© Copyright 2000 - 2025, Saddo Boxing All Rights Reserved