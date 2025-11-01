Eddie Hearn Shocked After Chantelle Cameron Vacates WBC World Title, No Fight Vs Sandy Ryan 🤷‍♂️

Eddie Hearn Is Shocked After Chantelle Cameron Vacates Her WBC World Title Meaning No Fight With Sandy Ryan Will Happen 🤷♂️
#shorts #boxing #eddiehearn
Eddie Hearn Is Shocked After Chantelle Cameron Vacates Her WBC World Title Meaning No Fight With Sandy Ryan Will Happen 🤷♂️
#shorts #boxing #eddiehearn
Tags * Boxing boxing preview Boxing Results Cameron Chantelle Eddie Eddie Hearn Fight Hearn Live Boxing Matchroom Matchroom Boxing Ryan Sandy shocked title vacates WBC WORLD
Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube Subscribe to the DAZN X Series YouTube channel …