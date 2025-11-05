Home / Boxing Videos / Quick Jabs | David Stevens vs. Petr Khamukov #goldenboyfightnight

A clash between two rising contenders is set as David Stevens (Philadelphia, PA) takes on Petr Khamukov (Russia) in what promises to be a high-stakes showdown. Stevens, known for his explosive power and relentless pressure, looks to make a statement against the seasoned Khamukov, a former amateur standout with elite fundamentals and ring IQ.

David Stevens vs. Petr Khamukov | June 20, 2025 | Thunder Studios – Long Beach, California

