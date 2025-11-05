Quick Jabs | David Stevens vs. Petr Khamukov #goldenboyfightnight

A clash between two rising contenders is set as David Stevens (Philadelphia, PA) takes on Petr Khamukov (Russia) in what promises to be a high-stakes showdown. Stevens, known for his explosive power and relentless pressure, looks to make a statement against the seasoned Khamukov, a former amateur standout with elite fundamentals and ring IQ.
David Stevens vs. Petr Khamukov | June 20, 2025 | Thunder Studios – Long Beach, California
#goldenboypromotions #boxing #oscardelahoya #boxing2025 #boxinghighlights #goldenboyfightnight #goldenboy #dazn #sports #freefight
Shop Golden Boy
https://bit.ly/3qFl98W
Follow Golden Boy on Twitter:
https://bit.ly/3s4shMw
Follow Golden Boy on Instagram:
https://bit.ly/45aPCL6
Like Golden Boy on Facebook:
https://bit.ly/3OEqVjl