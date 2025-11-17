Home / Boxing Videos / MOSES ITAUMA VS. JERMAINE FRANKLIN | THE MAGNIFICIENT SEVEN LAUNCH PRESS CONFERENCE

MOSES ITAUMA VS. JERMAINE FRANKLIN | THE MAGNIFICIENT SEVEN LAUNCH PRESS CONFERENCE

DAZN Boxing 7 mins ago Boxing Videos



November 18, 2025 — Moses Itauma vs. Jermaine Franklin press conference live from Manchester, United Kingdom.

