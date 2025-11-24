Home / Boxing Videos / Lara's lethal left hand

Lara's lethal left hand

Sharp boxing. Sneaky power. Lethal left hand. @erislandylaraofficial has aged like fine and he’ll be serving a fist-full to Janibek in their WBA, WBO, and IBF middleweight unification bout Dec. 6 on @primevideo. #LaraJanibek

