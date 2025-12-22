WBC BOXING GRAND PRIX FINALS LIVESTREAM

I thought Norman would have stopped him. Great bounce back from Haney.. […]

Harlem Eubank will fight Josh Wagner on Friday, November 21st, 2025, at Brighton Centre, Brighton. The fight will take place over 10 rounds in the... […]

Irishman Paddy Donovan has agreed terms to fight Australian Liam Paro in Brisbane in an IBF world welterweight title eliminator on 16 January. ... […]

British heavyweight Moses Itauma will put his unbeaten record on the line when he faces American Jermaine Franklin at the Co-Op Live Arena in... […]

Ryan Garcia fails a drug test and does not make weight then loses against Rolly and now is getting a title shot. How does that happen? Has there... […]

There is an absurd amount of hype for the Eubank v Benn 2 fight. Yes it was a good contest that turned out to be better than expected but there... […]