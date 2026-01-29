PBC FIGHT ANNIVERSARY: Frampton vs Santa Cruz 2 | January 27, 2016

The first fight was good. The rematch was better. On this day 6 years ago, Leo Santa Cruz enacted revenge and took back his title from Carl Frampton.
#LeoSantaCruz #CarlFrampton #SantaCruzFrampton2
Visit PremierBoxingChampions.com for more info.
SIGN UP FOR FIGHT ALERTS:
https://pbcham.ps/FightAlerts
FOLLOW US:
https://www.tiktok.com/@premierboxingchampions
Tweets by premierboxing
https://instagram.com/premierboxing
https://www.facebook.com/premierboxingchampions
https://www.threads.com/@premierboxing