Before The Bell: Haney Vs Prograis Undercard (Ft Ferreira, Jones & Canal)





We’re live from San Francisco with three preliminary fights on the Devin Haney vs Regis Prograis Before The Bell section of the undercard:

1) Shamar Canal vs Jose Antonio Meza

2) Beatriz Ferreira vs Destiny Jones

3) Amari Jones vs Quilisto Madera

#HaneyPrograis #Boxing #BeforeTheBell