RETURN OF THE CAGE | KSI vs. Slim & Anthony Taylor Press Conference Highlights





KSI returns to the ring to face Slim AND Anthony Taylor in an outnumbered match on August 31. Sign up now on DAZN.com 👉 http://bit.ly/DAZNYoutube

Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube

Subscribe to the DAZN X Series YouTube channel 👉 https://bit.ly/XSeriesYouTube

Sign up to DAZN now 👉 http://bit.ly/DAZNYoutube

Follow DAZN Boxing On Social Media 👇

Twitter: https://www.twitter.com/DAZNBoxing

Instagram: https://www.instagram.com/DAZNBoxing

Facebook: https://www.facebook.com/DAZN

The DAZN Boxing Show ► https://bit.ly/3EQ70HN

DAZN Rewind ► https://bit.ly/32iAaRT

#ksi #DAZN #DAZNBoxing #Boxing