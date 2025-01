It’s time to hit the scales in London ahead of our NXTGEN double header featuring George Liddard Vs Derrick Osaze & Junaid Bostan Vs Bilal Fawaz. Also on the undercard and weighing in: Taylor Bevan, Jimmy Sains, Maiseyrose Courtney, Jesse Brandon, Giorgio Visioli & Leli Buttigieg.

#Boxing #NXTGEN #EddieHearn