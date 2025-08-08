Home / Boxing Videos / Three Southpaw Super Welterweight Powerhouses, Three Knockdowns—Who Did It Best?

Three Southpaw Super Welterweight Powerhouses, Three Knockdowns—Who Did It Best?

Premier Boxing Champions 3 hours ago Boxing Videos



3️⃣ southpaw super welterweight powerhouses. 3️⃣ knockdowns.

Who did it best: Erickson Lubin, Sebastian Fundora, or Jesus Ramos?

