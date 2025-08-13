Quick Jabs | Yair Gallardo vs. Quinton Rankin | Mexico vs. USA

Chihuahua, Mexico’s Yair Gallardo (10-0, 8 KOs) remained undefeated after earning a unanimous decision over Gastonia, North Carolina’s Quinton Rankin (21-10-2, 16 KOs) in an eight-round super middleweight bout.
Yair Gallardo vs. Quinton Rankin | August 2nd, 2025 | Credit Union 1 Arena – Chicago, Ill
#goldenboypromotions #boxing #oscardelahoya #boxing2025 #boxinghighlights #goldenboyfightnight #goldenboy #dazn #sports #freefight #mexicovsusa
Shop Golden Boy
https://bit.ly/3qFl98W
Follow Golden Boy on Twitter:
https://bit.ly/3s4shMw
Follow Golden Boy on Instagram:
https://bit.ly/45aPCL6
Like Golden Boy on Facebook:
https://bit.ly/3OEqVjl