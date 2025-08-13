Home / Boxing Videos / Quick Jabs | Yair Gallardo vs. Quinton Rankin | Mexico vs. USA

Quick Jabs | Yair Gallardo vs. Quinton Rankin | Mexico vs. USA

Golden Boy Boxing 59 mins ago Boxing Videos



Chihuahua, Mexico’s Yair Gallardo (10-0, 8 KOs) remained undefeated after earning a unanimous decision over Gastonia, North Carolina’s Quinton Rankin (21-10-2, 16 KOs) in an eight-round super middleweight bout.

Yair Gallardo vs. Quinton Rankin | August 2nd, 2025 | Credit Union 1 Arena – Chicago, Ill

#goldenboypromotions #boxing #oscardelahoya #boxing2025 #boxinghighlights #goldenboyfightnight #goldenboy #dazn #sports #freefight #mexicovsusa

Shop Golden Boy
https://bit.ly/3qFl98W
Follow Golden Boy on Twitter:
https://bit.ly/3s4shMw
Follow Golden Boy on Instagram:
https://bit.ly/45aPCL6
Like Golden Boy on Facebook:
https://bit.ly/3OEqVjl

Tags

About Golden Boy Boxing

Check Also

Open Workouts Highlights: Moses Itauma vs. Dillian Whyte

WATCH ITAUMA VS WHYTE 👉 http://DAZN.com/youtube Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube Subscribe to …

© Copyright 2000 - 2025, Saddo Boxing All Rights Reserved