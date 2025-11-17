Home / Boxing Videos / O'Shaquie Foster Plans to Put Fulton In His Place on Dec. 6

O'Shaquie Foster Plans to Put Fulton In His Place on Dec. 6

Premier Boxing Champions 51 mins ago Boxing Videos



“I’ma show him he needs to go back down.”

O’Shaquie Foster intends to prove Stephen Fulton Jr. made a mistake moving up to 130.

#FultonFoster | Dec. 6 | PBC PPV on Prime Video

Tags

About Premier Boxing Champions

Check Also

This one is personal now 😳

© Copyright 2000 - 2025, Saddo Boxing All Rights Reserved