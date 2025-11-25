Home / Boxing Videos / Qazaq the Conquerer

Qazaq the Conquerer

Undefeated. WBO and IBF Champ. 4 fight knockout run. #JanibekAlimkhanuly may be the toughest fighter Erislandy Lara has ever faced.

Don’t miss #LaraJanibek on PBC PPV on @PrimeVideo Saturday, Dec. 6. #Janibek

