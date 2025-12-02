🥊 PITBULL vs ROACH
📆 SATURDAY DEC. 6
▶️ PBC PPV on PRIME VIDEO
📍 FROST BANK CENTER
🔗 https://pbcham.ps/PitbullRoachPPV
Home / Boxing Videos / It's PITBULL vs. ROACH FIGHT WEEK!
Tags * Al Haymon Boxing combat sports cruz vs roach december 6 Fight Isaac Cruz IT39S lamont roach PBC pbc on prime video Pitbull pitbull cruz pitbull vs roach Premier Boxing Champions prime video sports Roach Week
Check Also
Two fanbases. One moment. Saturday decides. 🥊🔥
Two fanbases. One moment. Saturday decides. 🥊🔥 #PitbullRoach | Dec. 6 | BUY NOW on …