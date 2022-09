Before The Bell: Canelo vs Golovkin 3 Undercard (Pacheco, Castro, Herrera, Aponte)





Four fights coming up on the Canelo vs Golokvin 3 undercard from Las Vegas:

1) Anthony Herrera vs Delvin McKinley

2) Aaron Aponte vs Fernando Molina

3) Marc Castro vs Kevin Montiel Mendoza

4) Diego Pacheco vs Enrique Collazo

