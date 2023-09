Before The Bell: Hitchins vs Zepeda Undercard (Ft Coe, Velazquez, Estela & Artiga)





We’re live from Orlando, Florida with four preliminary fights on the Hitchins vs Zepeda Before The Bell section of the undercard:

1) Jasmine Artiga vs Josefina Vega

2) Jeovanny Estela vs Gerardo Caraballo

3) Khalil Coe vs Kenmon Evans

4) Orestes Velazquez vs Mohamed Soumaoro

