Full Fight | Roman Gonzalez vs Brian Viloria! Chocolatito Puts Belt On Line Vs Hawaiian Punch (FREE)





Two Legends Go At It! Chocolatito One Of The Most Decorated Lower Weight Class Fighters In History Takes On Always Entertaining Brian Viloria!

Roman Gonzalez vs Brian Viloria

Oct. 17th, 2015 – MSG, New York, NY #ChocolatitoViloria

#Goldenboypromotions #boxing #oscardelahoya #boxing2024 #boxinghighlights #roman #chocolatito #gonzalez #nicaragua #brian #viloria #hawaii #flyweight #champion #goldenboy #sports #freefight #fullfight #free

Shop Golden Boy

https://bit.ly/3qFl98W

Follow Golden Boy on Twitter:

https://bit.ly/3s4shMw

Follow Golden Boy on Instagram:

https://bit.ly/45aPCL6

Like Golden Boy on Facebook:

https://bit.ly/3OEqVjl