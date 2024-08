ICYMI | Oscar De La Hoya And Turki Alalshikh Are Cooking Up Big Plans For Vergil, Zepeda, & More!





Oscar De La Hoya And Newest Sponsor/Partner Turki Alalshikh Have Some Big Plans Ahead, Already In Talks For Shakur Stevenson vs William Zepeda and Terrance Crawford vs Vergil Ortiz Jr!

Who Else Do You Want To See On That Undercard?

Serhii Bohachuk vs Vergil Ortiz Jr.

Aug. 10th, 2024 – Michelob Ultra Arena, Las Vegas, NV – #BohachukOrtizJr

#vergil #ortiz #jr #vergilortiz #texas #usa #turkialalshikh #riyadhseason

