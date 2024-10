KO | Arely Mucino vs Gabriela Fundora! Fundora Gives Mucino A Taste Of The Sweet Poison!





Last Year Gabriela Fundora Sought To Make Her Dreams Reality By Becoming World Champion In Just 12 Fights!

Arely Mucino vs Gabriela Fundora

Oct. 21th, 2023 – Forum, Inglewood, CA – #RochaSantillan

#Goldenboypromotions #boxing #oscardelahoya #boxing2024 #boxinghighlights #gabriela #fundora #coachella #mexico #valley #sweetpoison #goldenboy #dazn #sports #freefight #free #ko #knockoutcity #ibf #world #champion

Shop Golden Boy

https://bit.ly/3qFl98W

Follow Golden Boy on Twitter:

https://bit.ly/3s4shMw

Follow Golden Boy on Instagram:

https://bit.ly/45aPCL6

Like Golden Boy on Facebook:

https://bit.ly/3OEqVjl