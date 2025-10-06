Show Me The Money: Ben Whittaker & Eddie Hearn's Final Negotiations 🤣🤑

Watch the final talks between Ben Whittaker and Eddie Hearn as The Surgeon put pen to paper for Matchroom…
#shorts #eddiehearn #benwhittaker
Watch the final talks between Ben Whittaker and Eddie Hearn as The Surgeon put pen to paper for Matchroom…
#shorts #eddiehearn #benwhittaker
Tags * Ben Ben Whitaker boxing ben whittaker Ben Whittaker signs Ben Whittaker signs with Matchroom Boxing boxing preview Boxing Results Eddie Eddie Hearn final Hearn39s Live Boxing Matchroom Matchroom Boxing Money negotiations SHOW WHITTAKER
Marcus Sutherland with a FIRST round stoppage win #CollinsLorente | Live NOW on DAZN Subscribe …