Home / Boxing Videos / Show Me The Money: Ben Whittaker & Eddie Hearn's Final Negotiations 🤣🤑

Show Me The Money: Ben Whittaker & Eddie Hearn's Final Negotiations 🤣🤑

Matchroom Boxing 2 hours ago Boxing Videos



Watch the final talks between Ben Whittaker and Eddie Hearn as The Surgeon put pen to paper for Matchroom…

#shorts #eddiehearn #benwhittaker

Tags

About Matchroom Boxing

Check Also

FIRST round stoppage!! 😱 #shorts

Marcus Sutherland with a FIRST round stoppage win #CollinsLorente | Live NOW on DAZN Subscribe …

© Copyright 2000 - 2025, Saddo Boxing All Rights Reserved