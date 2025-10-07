Hear from Eddie Hearn on signing The Surgeon Ben Whittaker!
#shorts #eddiehearn #benwhittaker
Hear from Eddie Hearn on signing The Surgeon Ben Whittaker!
#shorts #eddiehearn #benwhittaker
Tags * Ben Ben Whitaker boxing ben whittaker Ben Whittaker signs Ben Whittaker signs with Matchroom Boxing boxing preview Boxing Results Eddie Eddie Hearn Hearn Live Boxing Matchroom Matchroom Boxing Signing talks WHITTAKER
Oh it’s true! Hear from Ben Whittaker in his first Matchroom interview since signing promotional …