Lamont Roach Previews His 140-pound Showdown vs Pitbull Cruz

“It’s gonna be a hell of a rodeo that night.” 🤠
Lamont Roach tells Isaac “Pitbull” Cruz to be ready for a rough night on December 6th.
#PitbullRoach
“It’s gonna be a hell of a rodeo that night.” 🤠
Lamont Roach tells Isaac “Pitbull” Cruz to be ready for a rough night on December 6th.
#PitbullRoach
Tags * 140pound Al Haymon Boxing combat sports Cruz cruz vs roach december 6 Isaac Cruz Lamont lamont roach PBC pbc on prime video Pitbull pitbull cruz pitbull vs roach Premier Boxing Champions previews prime video sports Roach SHOWDOWN