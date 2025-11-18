Home / Boxing Videos / Lamont Roach Previews His 140-pound Showdown vs Pitbull Cruz

Lamont Roach Previews His 140-pound Showdown vs Pitbull Cruz

“It’s gonna be a hell of a rodeo that night.” 🤠

Lamont Roach tells Isaac “Pitbull” Cruz to be ready for a rough night on December 6th.

#PitbullRoach

