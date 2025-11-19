Home / Boxing Videos / Quick Jab | Eric Priest vs. Esneiker Correa #goldenboyfightnight

Headlining the prelims, middleweight Eric “The Korean Cowboy” Priest (16-0-1, 8 KOs) battled Esneiker Correa (16-6-2, 14 KOs) to a hard-fought split draw after eight rounds.

Eric Priest vs. Esneiker Correa | November 8, 2025 | Dickies Arena in Fort Worth, Texas

About Golden Boy Boxing

