Wood vs Warrington 2 Post-Fight Press Conference With Eddie Hearn

Leigh Wood and Josh Warrington and promoter Eddie Hearn speak following the big rematch in Nottingham.
#WoodWarrington2 #Boxing #MatchroomBoxing
Subscribe to our channel for exclusive content ➡️ https://bit.ly/MatchroomBoxingYouTube
Leigh Wood and Josh Warrington and promoter Eddie Hearn speak following the big rematch in Nottingham.
#WoodWarrington2 #Boxing #MatchroomBoxing
Subscribe to our channel for exclusive content ➡️ https://bit.ly/MatchroomBoxingYouTube
Tags * CONFERENCE Eddie Eddie Hearn Hearn Josh Warrington Leigh Wood Matchroom Boxing PostFight PRESS Warrington Wood Wood vs Warrington 2
Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube Subscribe to the DAZN X Series YouTube channel …