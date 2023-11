KO | Bektemir Melikuziev vs Sladan Janjanin! 'The Bully' Landing CRAZY STRONG Body Shots!!

Bekt ‘The Bully’ Melikuziev Is Back! Bully Looking More Patient And Very Strong, Mixing Up Combinations. Vicious Body Attack Scores Big Results For Melikuziev In First Fight After Only Loss To Rosado.

Bektemir Melikuziev vs Sladan Janjanin

Aug. 6th, 2022 – Dickies Arena, Fort Worth, TX – #OrtizMckinson

