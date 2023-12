Before The Bell: Rodriguez Vs Edwards Undercard (Ft Bostan, McGrail & More)





We’re live from Glendale, Arizona with four preliminary fights on the Jesse ‘Bam’ Rodriguez vs Sunny Edwards Before The Bell section of the undercard:

1) Joe McGrail vs Edgar Ortiz Jr

2) Albert Gonzalez vs Alexis Molina

3) Junaid Bostan vs Gordie Russ II

4) Arturo Popoca vs Carlos Mujica

