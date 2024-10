Riyadh Season: Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol – The Countdown Show





Artur Beterbiev and Dmitry Bivol clash for light heavyweight supremacy live on DAZN on October 12! Buy now on DAZN.com 👉 http://DAZN.com/youtube

Ade Oladipo, Darren Barker and Barry Jones preview the action in the DAZN Boxing Show presented by #Smile2– Only in theatres October 18.

Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube

Subscribe to the DAZN X Series YouTube channel 👉 https://bit.ly/XSeriesYouTube

Sign up to DAZN now 👉 http://DAZN.com/youtube

Follow DAZN Boxing On Social Media 👇

Twitter: https://www.twitter.com/DAZNBoxing

Instagram: https://www.instagram.com/DAZNBoxing

Facebook: https://www.facebook.com/DAZN

The DAZN Boxing Show ► https://bit.ly/3EQ70HN

DAZN Rewind ► https://bit.ly/32iAaRT

#beterbievbivol #DAZN #DAZNBoxing #Boxing