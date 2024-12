Full Fight | Roger Gutierrez vs Rene Alvarado III! Final Episode Of A Great Championship Trilogy!

They Did It Again! These Two Put On Another Show For The People!

Rene Alvarado vs Roger Gutierrez

Aug. 14th, 2021 – The Star, Frisco, TX #OrtizKavaliauskas

#Goldenboypromotions #boxing #oscardelahoya #boxing2024 #boxinghighlights #rene #alvarado #roger #thekid #gutierrez #super #featherweight #champion #trilogy #goldenboy #dazn #sports #freefight #fullfight #free

