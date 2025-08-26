KO | Avious Griffin vs. Julian Rodriguez | It came down to the final round!

Julian Rodriguez knocks out Avious Griffin with 5 seconds left in the last round after being dropped and most likely down on the scorecards.
Avious Griffin vs. Julian Rodriguez | June 28, 2025 | Honda Center – Anaheim, California
