KO | Avious Griffin vs. Julian Rodriguez | It came down to the final round!

Julian Rodriguez knocks out Avious Griffin with 5 seconds left in the last round after being dropped and most likely down on the scorecards.

Avious Griffin vs. Julian Rodriguez | June 28, 2025 | Honda Center – Anaheim, California

