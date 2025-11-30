Home / Boxing Videos / Slow-Mo 🔬 Ben Whittaker's HUGE KO Vs Benjamin Gavazi 💣

Slow-Mo 🔬 Ben Whittaker's HUGE KO Vs Benjamin Gavazi 💣

Matchroom Boxing 4 hours ago Boxing Videos



What a statement. Watch as Ben Whittaker lands a devastating knockout to Benjamin Gavazi in the very first round of their WBC Silver Light Heavyweight Title clash in Birmingham.

#shorts #benwhittaker #boxing

Tags

About Matchroom Boxing

Check Also

Stephen Fulton Jr overcomes adversity defeating Carlos Castro | HIGHLIGHTS

Stephen “Cool Boy Steph” Fulton Jr. made a successful featherweight debut, proving that class is …

© Copyright 2000 - 2025, Saddo Boxing All Rights Reserved