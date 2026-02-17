Home / Boxing Videos / Legend has it if you had a good day sparring Floyd… you'd get the call back 👀 #BillHaney #boxing

Tags

About ALL THE SMOKE FIGHT

Check Also

“I'd love a shot at Usyk, but why would he fight me?” 🗣️

► Subscribe to Sky Sports Boxing: http://bit.ly/SSBoxingSub ► Watch Sky Sports: https://bit.ly/BuySkySports ► Boxing full …

© Copyright 2000 - 2026, Saddo Boxing All Rights Reserved