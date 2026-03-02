Home / Boxing Videos / Keith Thurman Reveals How Fundora Leveled Up in the Rematch vs. Tim Tszyu

Keith Thurman Reveals How Fundora Leveled Up in the Rematch vs. Tim Tszyu

Premier Boxing Champions 2 days ago Boxing Videos



#FundoraThurman Fight Night Details:

From timid to terrifying. Keith Thurman breaks down what changed for Sebastian Fundora in his rematch with Tim Tszyu.

#FundoraTszyu

Visit PremierBoxingChampions.com for more info.

