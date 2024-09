CANELO VS PUERTO RICO | A Look At Canelo's Trilogy Of Mexico vs Puerto Rico! (COMPILATION)





Mexico vs Puerto Rico! Canelo Stands Perfect As He Represents His Country In It’s Everlasting Rivalry With Champion Filled Island Of Puerto Rico! 🇲🇽🇵🇷

Canelo Alvarez vs Jose Cotto

May 1st, 2010 – MGM Grand, Las Vegas, NV – #MayweatherMosley

Canelo Alvarez vs Kermit Cintron

Nov. 26th, 2011 – Plaza De Toros, Mexico City, Mex. – #CaneloCintron

Canelo Alvarez vs Miguel Cotto

Nov. 21st, 2015 – Mandalay Bay, Las Vegas, NV – #CaneloCotto

#Goldenboypromotions #boxing #boxeo #oscardelahoya #boxing2024 #boxinghighlights #caneloalvarez #canelo #guadalajara #miguel #cotto #jose #kermit #cintron #puertorico #hbo #ko #knockoutcity #knockout #highlights #highlight #canelocintron #eddiereynoso #noboxingnolife

Shop Golden Boy

https://bit.ly/3qFl98W

Follow Golden Boy on TikTok:

https://bit.ly/4bDOXVa

Follow Golden Boy on Twitter:

https://bit.ly/3s4shMw

Follow Golden Boy on Instagram:

https://bit.ly/45aPCL6

Like Golden Boy on Facebook:

https://bit.ly/3OEqVjl