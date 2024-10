Full Fight | Jason Velez vs Ronny Rios! Featherweight Showdown For WBC Strap! (FREE)

Both Fighters Left It All In The Ring! Great Prelim Fight For Canelo vs Cotto, Warming Up The 🇲🇽 vs 🇵🇷 Rivalry!

Jason Velez vs Ronny Rios

Nov. 21st, 2015 – Mandalay Bay, Las Vegas, NV. – #CaneloCotto

#Goldenboypromotions #boxing #oscardelahoya #boxing2024 #boxinghighlights #jason #velez #puertorico #ronny #rios #santaana #california #usa #mexican #mexico #goldenboy #dazn #sports #freefight #free #fullfight

